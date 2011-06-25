Курсовая по журналистике-2

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка110 просмотров
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Тема утвержденная курсовой.

Освещение в СМИ PR-деятельности сети ресторанов ginza-projeckt в СПБ 2000-2010г.

В Ведение нужно обязательно

1актуальность работы

2 научно- исследовательская новизна

3 степень разработанности темы

4 объект курсовой

5 предмет исследования

6 цель курсовой

7 задача курсовой.

число знаков минимальное без пробелов 3280

в курсовой должны быть главы а в них параграфы. после каждого параграфа вывод и после каждой главы. а в конце общий вывод.

в главах должна быть проблемность

СТРОГО по МУ. Срок 08 июня.

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
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