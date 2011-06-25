Курсовая по журналистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Моя тема: Влияние современной теле-кино продукции на развитие агрессивности молодежи на примере сериал Валерии Гай Германики "Школа".

Примерный план

Главай 1 Агрессия на российском телеэкране и в сетевых интренет ресурсах

1.1 Основные причины проникновения агрессии в теле-интренет продукцию

1.2 Молодежные СМИ на предмет агрессивного влияния

Глава 2 Анализ влияния сериала школа на ормирование личности современных подростков

2.1 нравственно-духовные основы послужившие матералам ждля создания данного сериала

2.2 меры ,степень сгущенния "правды жизни" современных школтников и ее влияние на телеаудиторию,как детей так и взрослых

вторую главу можно изменить,а вот первую очень нежелательно)

и обязательно в каждом параграфе вывод

СТРОГО по МУ! Срок 08 июня!

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kirillonlinenet
Татьяна 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Первый проект с Татьяной оказался удачным. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хорошо поработали, спасибо! С удовольствием продолжу сотрудничество!!!