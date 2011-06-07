Рефераты по правоведению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок203 просмотра
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Требуется выполнить 3 реферата по правоведению: теория и практическое задание

Срок 3-4 дня

Вышлю методические указания и темы исполнителю

13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$30
4 дня
Артур - замечательный автор! Как и прежде - все замечательно и на высшем уровне! Рекомендую!
Сотрудничаю с Елизаветой не первый раз отличный заказчик. Всегда своевременная оплата и профессиональное отношение к делу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! С уважением Артур.