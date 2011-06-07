Рефераты по правоведению

Курсовая работа по металлорежущему станку. В предложении указывайте ориенировочную стоимость и срок, а также почту куда выслать задание
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Требуется выполнить 3 реферата по правоведению: теория и практическое задание
Срок 3-4 дня
Вышлю методические указания и темы исполнителю
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