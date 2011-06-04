Диплом по деревообработке

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Требуется автор для написания дипломной работе по предмету инженерная экология. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Факультет инженерной экологии

Тема: реконструкция цеха по производству шпона (наименование изделия) на базе ОАО…

Объем: 70 листов, 3-4 чертежа формата А1

Оплата: 6 500 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 20 июня

Срок сдачи 1-й главы: 9-10 июня

В наличии ряд материалов по работе и методические указания.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «деревообработка»

ICQ: 406 -194 -503

13 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад