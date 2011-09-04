Нужны 2 курсовые работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка179 просмотров
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Темы:

1) формы бухгалтерского отчета в бюджетных учреждениях

2)проверка кассовых операций и денежных документов при проведении аудита в (наименование организации обговорим с исполнителем)

Требования в приложении.

Уникальность не меньше 80 %, проверяю.

Работы одному человеку не дам.

Срок сдачи работ 8 июня до 15:00 по Москве.

Цена 2000 за ОБЕ работы!!!

13 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Спасибо, все сделано в срок.
Спасибо Елене за интересное задание и быструю оплату. +100