2 курсовые по УП для М. Чуйковой

$46
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки120 просмотров
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Задание прикреплено

срок 13.06

антиплагиат не ниже 88%

объем 25- страниц

цена 1200 рублей за все

13 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за работу, извиняюсь за возникшие недочеты. моя оценка 10.