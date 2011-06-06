Провести стеганографический анализ текста

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка152 просмотра
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Часть дипломного проекта по стеганографии.

Я предоставлю автору несколько текстовых файлов, в которых закодирована стеганографическая информация.

Первая задача - выполнить стеганографический анализ (предположительно статистическими методами) и выявить присутствие стего в тексте. По результатам необходимо написать отчет на 15-20 страниц. В отчете должно быть как можно больше формул, таблиц, графиков.

Вторая задача (второстепенная, при наличии хорошего отчета по первой задаче эту задачу можно не выполнять) - раскодировать стего из текста и также написать отчет.

Срок до вечера воскресенья, максимум - после обеда в понедельник.

Бюджет 1200 рублей, либо предлагайте свой.

13 лет назад
ppman
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Не могу сказать, что цели, поставленные мною перед Еленой были сразу и в полном объеме достигнуты. Тем не менее я могу порекомендовать Елену всем как хорошего и добросовестного исполнителя. Дорабатывать диплом до пяти часов утра, чтобы выслать его в срок - это дорогого стоит. Спасибо за работу.
Спасибо, Алексею за интересное задание. Было тяжело, но очень познавательно. Рекомендую Алексея как грамотного заказчика, вежливого в общении. Оплата также в срок. +100
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