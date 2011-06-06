Провести стеганографический анализ текста

Часть дипломного проекта по стеганографии.

Я предоставлю автору несколько текстовых файлов, в которых закодирована стеганографическая информация.

Первая задача - выполнить стеганографический анализ (предположительно статистическими методами) и выявить присутствие стего в тексте. По результатам необходимо написать отчет на 15-20 страниц. В отчете должно быть как можно больше формул, таблиц, графиков.

Вторая задача (второстепенная, при наличии хорошего отчета по первой задаче эту задачу можно не выполнять) - раскодировать стего из текста и также написать отчет.

Срок до вечера воскресенья, максимум - после обеда в понедельник.

Бюджет 1200 рублей, либо предлагайте свой.