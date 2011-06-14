Курсовая по экономике

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Курсовая - реферат по экономике.
1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Содержание.
4. Контент.
5. Список источников.
Основная часть 40 страниц, шрифт 14. Работа включает текст и графики, использование литературных и фактических источников. Грамотный, литературный язык, антиплагиат. Темы на выбор из списка. Возможно в дальнейшем потребуется консультирование или доработка. Срок 2-3 дня. Подробности исполнителю.
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