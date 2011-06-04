Мне нужно делать бакалаврську работу или нужна готовая Есть только тема работы "інформаційна web система фірми Дальше как схочу, можна делать к примеру магазин, там должна быть панель управления (Админка), поиск по базе товаров, контакты, а остальную информацию ...
Написание вступления и вывода к диплому по ИТ
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Надо написать вступление и вывод к диплому по теме «Исследование и разработка средств административного управления в корпоративных информационных системах ». В дипломе рассматривается и настраивается ISA server 2006.
Главное требование, должна быть четко сформулирована актуальность и новизна
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