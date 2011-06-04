Написание вступления и вывода к диплому по ИТ

$5
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Надо написать вступление и вывод к диплому по теме «Исследование и разработка средств административного управления в корпоративных информационных системах ». В дипломе рассматривается и настраивается ISA server 2006.

Главное требование, должна быть четко сформулирована актуальность и новизна

13 лет назад
xmenz
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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