Курсовая работа по информационным технологиям упр.

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Необходимо выполнить курсовую работу на достойном уровне.

Тема: "Информационные технологии в системе управления государственной и муниципальной собственностью (на примере какой-то области, края, региона)".

План Вы можете разработать любой, главное чтобы он отвечал следующим требованиям:

1 часть - теоретические основы, пишите теорию о инф.технологиях в упр. ГиМ собственностью.

2 часть (аналитическая) исследуете проблему в управлении ГиМ собственностью, ну например кадастр недвижимости или нечто подобное, описывайте состояние инф.технологий в области, крае, регионе.

3 часть (проектная) - предлагаете пути решения проблемы описанной выше, план мероприятий и экономический эффект от приведённых мероприятий.

Работа должна содержать схемы, таблицы, рисунки.

Требования к работе прилагаются.

Выбранный исполнитель получит образец работы, откуда сможет взять большую часть информации.

13 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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