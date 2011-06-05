Автоматизация учета компьютеров и комп. техники

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Написание дипломного проекта.

Тема: Автоматизация рабочего места начальника линйного участка линейно-технического цеха №2 ГЦТЭТ КФ ОАО "Ростелеком"

Суть автоматизации рабочего места заключается в автоматизации учета компьютеров, комплектующих и компьютерной техники на предприятии.

Примерное содержание:

Введение

1. Аналитическая часть

1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области

1.1.1. Характеристика предприятия и видов его деятельности

1.2. Экономическая сущность задачи

1.3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для решения задачи

1.4. Постановка задачи

1.4.1. Цель и назначение автоматизированного решения задачи

1.4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ

1.5. Обоснование проектных решений по видам обеспечения

1.6. Обоснование проектных решений по видам обеспечения

1.6.1. По техническому обеспечению

1.6.2. По информационному обеспечению

1.6.3. По программному обеспечению

1.6.4. По технологическому обеспечению

2. Проектная часть

2.1. Информационное обеспечение задачи

2.1.1. Информационная модель и ее описание

2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования

2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации

2.1.4 Характеристика результатной информации

2.2 Программное обеспечение комплекса задач

2.2.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)

2.2.2 Структурная схема пакета

2.2.3 Описание программных модулей

2.2.4 Схема взаимодействия программных модулей и информационных файлов

2.3 Технологическое обеспечение комплекса задач

2.3.1 Организация технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации

2.3.2 Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации

3. Обоснование экономической эффективности проекта

3.1. Выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности

3.2. Расчет показателей экономической эффективности проекта

4. Информационная безопасность.

4.1. Основные концептуальные положения системы защиты информации.

4.2. Угрозы конфиденциальной информации

4.3. Организация защиты информации

4.4. Характеристика защитных действий

Заключение

Список литературы

Приложения

Выполнение строго по методичке!

1. Есть материал о предприятии

2. Есть написанная программа

3. Построенные модели в BPwin (необходимо переделать)

4. Презентация (необходимо переделать)

13 лет назад
AlexDas
Томос 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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