Там 12 чертежей но чертить не с чего, искать самому, или картой пользоваться , смотрите возьметесь? перечень чертежей прилагаю
Автоматизация учета компьютеров и комп. техники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание дипломного проекта.
Тема: Автоматизация рабочего места начальника линйного участка линейно-технического цеха №2 ГЦТЭТ КФ ОАО "Ростелеком"
Суть автоматизации рабочего места заключается в автоматизации учета компьютеров, комплектующих и компьютерной техники на предприятии.
Примерное содержание:
Введение
1. Аналитическая часть
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области
1.1.1. Характеристика предприятия и видов его деятельности
1.2. Экономическая сущность задачи
1.3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для решения задачи
1.4. Постановка задачи
1.4.1. Цель и назначение автоматизированного решения задачи
1.4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ
1.5. Обоснование проектных решений по видам обеспечения
1.6. Обоснование проектных решений по видам обеспечения
1.6.1. По техническому обеспечению
1.6.2. По информационному обеспечению
1.6.3. По программному обеспечению
1.6.4. По технологическому обеспечению
2. Проектная часть
2.1. Информационное обеспечение задачи
2.1.1. Информационная модель и ее описание
2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования
2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации
2.1.4 Характеристика результатной информации
2.2 Программное обеспечение комплекса задач
2.2.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
2.2.2 Структурная схема пакета
2.2.3 Описание программных модулей
2.2.4 Схема взаимодействия программных модулей и информационных файлов
2.3 Технологическое обеспечение комплекса задач
2.3.1 Организация технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации
2.3.2 Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации
3. Обоснование экономической эффективности проекта
3.1. Выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности
3.2. Расчет показателей экономической эффективности проекта
4. Информационная безопасность.
4.1. Основные концептуальные положения системы защиты информации.
4.2. Угрозы конфиденциальной информации
4.3. Организация защиты информации
4.4. Характеристика защитных действий
Заключение
Список литературы
Приложения
Выполнение строго по методичке!
1. Есть материал о предприятии
2. Есть написанная программа
3. Построенные модели в BPwin (необходимо переделать)
4. Презентация (необходимо переделать)
- Похожие заказы
- $150Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Организация и методика проведения документальной проверки Сделать необходимо до завтра, уважаемые фрилансеры укажите пожалуйста стоимость работы Требуется доработать практическую частьЗавершен13 лет назад
3 работы по экономике. В каждой два теоретических вопроса и одна задача. Срок примерно 3 дня. Конкретные подробности исполнителю.Завершен13 лет назад
- $10
Рациональная заемная политика предприятия - 15 страниц. проверка на антиплагиат. таблицы формулы в качестве примера. Срок завтра в 9 утра по Москве!Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Темы: "Оборудование и технология производства проката из стали (сплава) марки 25ХГСА в условиях предприятия ОАО "АМЗ"" и "Оборудование и технология производства проката из стали (сплава) марки 20Х в условиях предприятия ОАО "АМЗ"" Уникальность 75% Срок 1-2 недели ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Выбор допусков размеров и посадок гладких соединений, допусков формы,норм шероховатости поверхностей срок 1-2 дня условия и методика не прикрепляются из-за размера,так что выложил на народе. условие (вариант№3 обведен) http://narod.ru/disk/15037915001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.rar.html методичка http://narod.ru/disk/15038358001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.rar.htmlРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $35
Курсовая - реферат по экономике. 1. Титульный лист. 2. Задание. 3. Содержание. 4. Контент. 5. Список источников. Основная часть 40 страниц, шрифт 14. Работа включает текст и графики, использование литературных и фактических источников. Грамотный, литературный язык, антиплагиат. Темы на выбор из ...Завершен13 лет назад
Требуется написание реферата по дисциплине: Аэрология; Тема: "Контроль депрессии в горных выработках". Объем: 8-10л. Срок: до 8 июня. Пишите Ваши контактные данные и стоимость ваших услуг.Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо выполнить курсовую работу на достойном уровне. Тема: "Информационные технологии в системе управления государственной и муниципальной собственностью (на примере какой-то области, края, региона)". План Вы можете разработать любой, главное чтобы он отвечал следующим требованиям: 1 часть - теоретические ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Составить план-маркетинг предприятия по шаблону. Срок - 3 дня.Завершен13 лет назад