Диплом по финансам, срочно

Нужна полная информация о методе оценки кредитоспособности заемщика! и ее модели для дальнейшей автоматизации!!! Это методика оценки и анализа способности заемщика генерировать свободные денежные потоки, которые могут быть использованы для погашения кредитной задолженности. • Анализ способности ...
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