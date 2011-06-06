Диплом по финансам, срочно

Нужна полная информация о методе оценки кредитоспособности заемщика! и ее модели для дальнейшей автоматизации!!! Это методика оценки и анализа способности заемщика генерировать свободные денежные потоки, которые могут быть использованы для погашения кредитной задолженности. • Анализ способности ...