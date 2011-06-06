Диплом по финансам, срочно

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок274 просмотра
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Срочно нужен готовый диплом по теме :

Разработка системы управления денежными средствами на предприятии

Антиплагиат. 3 главы с практической частью.

Готовая работа нужна вечером в понедельник, 6 июня.

Максимальный бюджет 6 000 руб.

Требования к оформлению вышлю - стандартные.

13 лет назад
ABMshop
Михаил 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Matuzalem_
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Хороший заказчик..Терпелив, хорошо ставит задачи и дает время исправить ошибки и даработать проект... Оплатил во време... Очень приятно было работать.....
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