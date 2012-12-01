Требуется доработать дипломную работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки166 просмотров
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Требуется доработать дипломную работу на тему «Методы и средства удаленного доступа».

Нужно подвести итоги по каждой главе и в заключении сделать поменьше воды. Жду от вас цены.

13 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Alexeyeva_Alena
Алена 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$36
3 дня
Очень грамотный исполнитель! Работает качественно, быстро и надежно. Огромное спасибо Алена!
Заказчик хороший. Условия договора выполняет. Работу с ним оцениваю на 10 баллов.