Курсовая информационные системы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки175 просмотров
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Написать курсовую, про защиту банков. есть очень подробный план, некоторые пункты уже сделаны.

нужно дописать и оформить на 20 страниц 12 кегль полуторный.

сроки 4 дня.

оплата яд.

13 лет назад
robocyyp
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
anna7777
Анна 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работа было достаточно несложная, но было очень много копипаста, реферат был написан по теме, но очень отличался от предоставленного мной подробного плана, некоторые аспекты были описаны ( ну точней это был копипаст) слишком подробно , многое просто отсутствовало. Заключение никакое. Да, времени было мало, но ругаться и ждать более лучшего результата у меня уже не было времени, переделал сам процентов 60 работы, сдал на 10. Кому то та работа показалась бы хорошей, мне не очень. Однако на опыте Еленой были переделаны пункты и оперативно найдена некоторая интересная информация, за это спасибо. Если хотите качества - обращайтесь заранее и просите делать рерайт найденой информации, а не копипаст, даже если он и с ссылками..
Работать с Сергеем по данному проекту было в целом комфортно. Однако, не совсем четко указанные требования: например то, что нельзя было использовать информацию с ссылками, но без рерайта, немного осложнили работу. Однако, этот фактор лишь немного снизил уровень проекта.