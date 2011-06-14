Курсовая по организацинному поведению

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Необходимо написать работу по организационному поведению.

Требования: высокое качество, оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 25-30 стр

Срок: 14.06.2011

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
veronnika
Вера 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$27
7 дней