Доработать 3 главу диплома

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Необходимо обосновать увеличение спроса с помощью коэффициентов эластичности (сделать прогноз на 3 года) , обосновать использование рекламу тоже так же или какими-то уравнениями, можно еще придумать одно мероприятие придумать. Сделать выводы, подсчитать эффективность и рассчитать планируемые финансовые показатели.

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13 лет назад
Nikon85
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад