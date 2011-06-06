Доработать 3 главу диплома

Требуется выполнение курсового проекта по архитектуре. Методические материалы можете скачать по ссылке – Вариант исходных данных выбирается по шифру 45.(две последние цифры). webfile.ru/5369007 Просим оценить по стоимости и срокам.
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Необходимо обосновать увеличение спроса с помощью коэффициентов эластичности (сделать прогноз на 3 года) , обосновать использование рекламу тоже так же или какими-то уравнениями, можно еще придумать одно мероприятие придумать. Сделать выводы, подсчитать эффективность и рассчитать планируемые финансовые показатели.
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