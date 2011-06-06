Доработать 3 главу диплома

Необходимо обосновать увеличение спроса с помощью коэффициентов эластичности (сделать прогноз на 3 года) , обосновать использование рекламу тоже так же или какими-то уравнениями, можно еще придумать одно мероприятие придумать. Сделать выводы, подсчитать эффективность и рассчитать планируемые финансовые показатели.

Сроки - край завтра! Исполнитель должен быть всегда на связи!!! Диплом в приложении.