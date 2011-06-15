Эссе по заданию управление трудовыми ресурсами

Требуется проанализировать вымышленную компанию и в качестве руководителя службы персонала подготовьте для руководства пакет рекомендаций по проведению предстоящего сокращения с учетом требований законодательства. Рекомендации должны носить конкретный характер и описывать перечень действий, которые необходимо предпринять, желательно, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.

ОАО «Виброприбор» было создано еще в советский период. Последняя реструктуризация предприятия была произведена в 2006 г. в связи с покупкой контрольного пакета акций новым собственником — финансовой группой «ЭХС». В конце 2007 г. на базе ОАО «Виброприбор» была начала установка нового оборудования, а само предприятие прошло сертификацию по стандарту ISO. В феврале 2008 г. ОАО «Виброприбор» выиграло тендер на поставку оборудования для разработки Межэгейского угольного месторождения в Республике Тыва. Однако уже в январе 2009 г. разработчик месторождения, компания «Евраз» официально отказалась от лицензии на разработку, поскольку руководство компании не учло прогнозы по текущему финансовому кризису и компания понесла существенные убытки, что привело к снижению прогнозов на производство и продажу продукции ОАО «Виброприбор» на 20%. Кроме того, в результате последствий мирового финансового кризиса были расторгнуты еще 10% предварительных договоров.

В этой связи ОАО «Виброприбор» разрабатывает программу оптимизации всех расходов, в том числе и на персонал. Первый шаг, на который пошла компания, — введение неполного рабочего дня и соответствующая его оплата. В том числе, управленческий персонал переведен на четырехдневную рабочую неделю, Сотрудников компании ждет сокращение премиальных выплат, расходов на командировки, также закрыт прием новых специалистов, сокращены все вакансии. Рассматривается возможность работы части трудового коллектива на проведении планово-предупредительных ремонтов.

При этом важнейшими приоритетами для ОАО «Виброприбор» остаются максимально возможное сохранение рабочих мест и обеспечение социальной стабильности в регионах, где действуют предприятия компании. Основные задачи данного периода для предприятия: сохранить коллектив; минимизировать затраты по технологическому циклу; снизить затраты на капитальное вложение.

Тем не менее, несмотря на предпринятые мероприятия, руководство компании было вынуждено на принятие решения о сокращении численности персонала на 12%, поскольку с учетом запланированного увеличения производства, в середине прошлого года был набран и обучен дополнительный производственный персонал, а фактически произошло 30% падение объемов работ.

В качестве руководителя службы персонала ОАО «Виброприбор» подготовьте для руководства пакет рекомендаций по проведению предстоящего сокращения с учетом требований законодательства. Рекомендации должны носить конкретный характер и описывать перечень действий, которые необходимо предпринять, желательно, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.