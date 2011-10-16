Реферат Оценка проблемных ситуаций на фирме

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Эссе по организационному поведению: оценка проблемных ситуаций на фирме.

Не более 8-10 стр

Посмотрите учебный видеоролик. http://video.mail.ru/inbox/oig/op

Оцените проблемную ситуацию на фирме с точки зрения организационного поведения. Придумайте и предложите свой вариант небольшого сценария видеоролика по одной из проблем организационного поведения. Изложите свои мысли достаточно компактно (8—10 страниц).

12 лет назад
clk600
Макс 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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altklug777
Елена 
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48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день