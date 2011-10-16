Реферат Оценка проблемных ситуаций на фирме

Необходимо обосновать увеличение спроса с помощью коэффициентов эластичности (сделать прогноз на 3 года) , обосновать использование рекламу тоже так же или какими-то уравнениями, можно еще придумать одно мероприятие придумать. Сделать выводы, подсчитать эффективность ...