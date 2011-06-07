Срочно! Доработка дипломной работы

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Нужно доработать 3 главу диплома по конкретным замечаниям:

1. в первой табл вы расписать почему именно брали 10 15 процентов в планируемом году,

2. сделать план из 2х вариантов,один например, как будет финансовое состояние если ввести новые машины , и как будет если только гаражи отремонтировать рассчитать 2 варианта во общем,а потом выбрать один который более прибыльные,вот у меня сейчас в 3гл расписан только 1 способ,надо ещё 1!

3. во все таблички добавить ещё 2008 год чтоб было видно как с 2008 изменяются.

срок горит!

прикрепляю отдельно первые две главы и третью, которую надо править

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
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