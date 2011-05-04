ScratchyCat

Нужно разработать дизайн сайта для организации, занимающейся предоставлением услуг в сфере интеллектуальной собственности. Структура сайта, который нравится вот такая http://damas.ua Основное требование к дизайну - солидность и наличие динамики (слайдер в шапке ...
Контент-менеджер. Опыт работы 3 года. Работала в основном с движками, написанными под заказ:
В данное время веду два блога на WordPress:
Мои сайты:
Также пишу контрольные, рефераты, курсовые. У меня красный диплом, поэтому если я берусь за работу, поверьте, сделаю на совесть.
E-mail: [email protected]
ICQ: 322934695
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно разработать стильный и запоминающийся логотип для команды Art Elite – это творческий союз фотографов, моделей, визажиста и парикмахера. Основными видами деятельности команды являются проведение фотосессий, работа на модных ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Требуется опытный специалист по продвижению сайтов, который сможет меня обучить SEO оптимизации и раскрутке на примере моего сайта http://mkay.com.ua/ Основной поисковик - Google, регион - Украина, конечная цель - топ-5. Начальные знания у меня ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Необходимо выполнить художественную обработку и ретушь 5-ти фотографий для портфолио визажиста. Снято на хорошем аппарате но в условиях обычной квартиры без доп. оборудования. Фотки вышлю исполнителю. Называйте цену за все ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Нужно обеспечить лайки для статьи в Facebook. Пишите оплату за 1 лайк и примерное количество, которое сможете обеспечить.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад