ScratchyCat

Копирайт, рерайт, перевод, контент-менеджмент - качественно и в срок

Контент-менеджер. Опыт работы 3 года. Работала в основном с движками, написанными под заказ:

https://www.masterkey.ua/

http://ca.dcz.gov.ua/

В данное время веду два блога на WordPress:

http://innablog.in.ua/

http://mkay.com.ua/blog

Мои сайты:

http://taro4you.com.ua/

http://mkay.com.ua/

http://innablog.in.ua/

http://makeup-planet.com.ua/

Также пишу контрольные, рефераты, курсовые. У меня красный диплом, поэтому если я берусь за работу, поверьте, сделаю на совесть.

E-mail: [email protected]

ICQ: 322934695