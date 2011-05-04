ScratchyCat

Инна Мокрова ScratchyCat

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Копирайт, рерайт, перевод, контент-менеджмент - качественно и в срок

Контент-менеджер. Опыт работы 3 года. Работала в основном с движками, написанными под заказ:

https://www.masterkey.ua/

http://ca.dcz.gov.ua/

В данное время веду два блога на WordPress:

http://innablog.in.ua/

http://mkay.com.ua/blog

Мои сайты:

http://taro4you.com.ua/

http://mkay.com.ua/

http://innablog.in.ua/

http://makeup-planet.com.ua/

Также пишу контрольные, рефераты, курсовые. У меня красный диплом, поэтому если я берусь за работу, поверьте, сделаю на совесть.

E-mail: [email protected]

ICQ: 322934695

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать дизайн сайта и сверстать HTML

    $500

    Нужно разработать дизайн сайта для организации, занимающейся предоставлением услуг в сфере интеллектуальной собственности. Структура сайта, который нравится вот такая http://damas.ua Основное требование к дизайну - солидность и наличие динамики (слайдер в шапке ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для творческого коллектива Art Elite

    $100

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно разработать стильный и запоминающийся логотип для команды Art Elite – это творческий союз фотографов, моделей, визажиста и парикмахера. Основными видами деятельности команды являются проведение фотосессий, работа на модных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта: пошаговый подробный план

    $150

    Требуется опытный специалист по продвижению сайтов, который сможет меня обучить SEO оптимизации и раскрутке на примере моего сайта http://mkay.com.ua/ Основной поисковик - Google, регион - Украина, конечная цель - топ-5. Начальные знания у меня ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработать 5 фотографий

    $15

    Необходимо выполнить художественную обработку и ретушь 5-ти фотографий для портфолио визажиста. Снято на хорошем аппарате но в условиях обычной квартиры без доп. оборудования. Фотки вышлю исполнителю. Называйте цену за все ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обработать 5 фотографий
Отличный заказчик!Рекомендую!
Алексей предложил обработать одну фотку как тест. Когда я её увидела, сразу поняла, что встретила профессионала и талантливого исполнителя. Я осталась очень довольна результатом, планирую сотрудничать с Алексеем и дальше и всем рекомендую.
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Раскрутка сайта: пошаговый подробный план
Добропорядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Очень понравилось работать с Ольгой, объяснила все очень доходчиво и грамотно. Результатами работы я тоже осталась довольна, поэтому рекомендую этого фрилансера всем, кто желает раскрутить сайт грамотно и за разумные деньги.
Ответный отзыв
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
"Мне нравится" в Facebook
Чёткая задача, своевременная оплата – лучшие черты Инны как заказчика. Спасибо.
Отличная работа в соцсети Facebook, все было выполнено в срок и именно так как договорились. Чувствуется рука профессионала. Удачи!
Ответный отзыв