Творю для тех, кто ценит качество

УСЛУГИ

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Работа с изображениями:

Кадрирование;

Выравнивание перспективы;

Цветокоррекция;

Ретуширование;

Обтравка (ручная);

Фотомонтаж;

Коллажирование;

Спецэффекты

Имитация фото под карандаш, под рисунок маслом

И многое другое

Создание статических презентаций (PowerPoint)

Создание фото-видео презентаций (Proshow Producer)

Отрисовка растровых изображений в вектор (Corel Draw)

Создание планов/схем (Corel Draw, AutoCad, КОМПАС, Visio)

Создание чертежей (AutoCad, КОМПАС, Visio)

Webmoney

Яндекс Деньги

Денежные переводы на карт.счёт

Денежные переводы "Золотая Корона"

О себе: Опыт работы более 5 лет. Обожаю работать с фотографией. Ответственный, пунктуальный, доброжелательный, трудолюбивый. Строго соблюдаю договоренности. Подхожу к каждому заказу с душой и терпением.

C Уважением, Алексей

E-mail:[email protected]

Skype:aleksei.kylagin