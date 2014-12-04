Leshii_lesha

Алексей Leshii_lesha

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Творю для тех, кто ценит качество

 УСЛУГИ

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Работа с изображениями:

  • Кадрирование;
  • Выравнивание перспективы;
  • Цветокоррекция;
  • Ретуширование;
  • Обтравка (ручная);
  • Фотомонтаж;
  • Коллажирование;
  • Спецэффекты
  • Имитация фото под карандаш, под рисунок маслом
  • И многое другое
Презентации:

  • Создание статических презентаций (PowerPoint)
  • Создание фото-видео презентаций (Proshow Producer)
Рисование/Черчение:

  • Отрисовка растровых изображений  в вектор (Corel Draw)
  • Создание планов/схем (Corel Draw, AutoCad, КОМПАС, Visio)
  • Создание чертежей (AutoCad, КОМПАС, Visio)
Оплата услуг:

  • Webmoney
  • Яндекс Деньги
  • Денежные переводы на карт.счёт
  • Денежные переводы "Золотая Корона"
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 О себе:     Опыт работы более 5 лет. Обожаю работать с фотографией. Ответственный, пунктуальный, доброжелательный, трудолюбивый. Строго соблюдаю договоренности. Подхожу к   каждому заказу с душой и терпением.

C Уважением, Алексей

E-mail:[email protected]

Skype:aleksei.kylagin

Отзывы заказчиков

Timurin
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Небольшая работа с лассо
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Художественная обработка фото для шапки сайта
Алексей выполнил задание в срок и качественно, рекомендую!
Приятный в общении человек. Постановка задач отличная, оплата моментальная. Рекомендую
Ответный отзыв
zipo
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Почистить картинки
Отличный исполнитель. Реально оценивает сроки работы и укладывается в них с запасом. Работу выполнил качественно.
Заказчик отличный. Понятное ТЗ. Вовремя оплата. Разумные сроки. Рекомендую
Ответный отзыв
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
9 баллов
10 лет назад
Обработка фото, ретушь
Спасибо, за работу!
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото
Быстро и качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
19 отзывов
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от $5от 1 дня
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