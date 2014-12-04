Творю для тех, кто ценит качество
УСЛУГИ
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Работа с изображениями:
- Кадрирование;
- Выравнивание перспективы;
- Цветокоррекция;
- Ретуширование;
- Обтравка (ручная);
- Фотомонтаж;
- Коллажирование;
- Спецэффекты
- Имитация фото под карандаш, под рисунок маслом
- И многое другое
- Создание статических презентаций (PowerPoint)
- Создание фото-видео презентаций (Proshow Producer)
- Отрисовка растровых изображений в вектор (Corel Draw)
- Создание планов/схем (Corel Draw, AutoCad, КОМПАС, Visio)
- Создание чертежей (AutoCad, КОМПАС, Visio)
- Webmoney
- Яндекс Деньги
- Денежные переводы на карт.счёт
- Денежные переводы "Золотая Корона"
О себе: Опыт работы более 5 лет. Обожаю работать с фотографией. Ответственный, пунктуальный, доброжелательный, трудолюбивый. Строго соблюдаю договоренности. Подхожу к каждому заказу с душой и терпением.
C Уважением, Алексей
E-mail:[email protected]
Skype:aleksei.kylagin
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
9 баллов
10 лет назад
Алексей выполнил задание в срок и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Постановка задач отличная, оплата моментальная. Рекомендую
$10
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Реально оценивает сроки работы и укладывается в них с запасом. Работу выполнил качественно.
Ответный отзыв
Заказчик отличный. Понятное ТЗ. Вовремя оплата. Разумные сроки. Рекомендую
$2
9 баллов
10 лет назад
Спасибо, за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую
$1
10 баллов
10 лет назад
Быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата
Обработка фотографий
19 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга