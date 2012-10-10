Логотип для творческого коллектива Art Elite

# 1 — $ 100

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Нужно разработать стильный и запоминающийся логотип для команды Art Elite – это творческий союз фотографов, моделей, визажиста и парикмахера. Основными видами деятельности команды являются проведение фотосессий, работа на модных показах дизайнеров, предоставление комплекса услуг для свадеб, обучение искусству фотосъемки и.т.д.

Поскольку коллектив творческий, то и логотип мы бы хотели креативный и интересный. Среди обязательных требований:

- лого должно быть цветным;

- возможность перевести лого в водяной знак для размещения на фотографиях;

- надпись Art Elite в составе логотипа.