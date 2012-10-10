Логотип для творческого коллектива Art Elite

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен39 заявок2467 просмотров
#1$100

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Нужно разработать стильный и запоминающийся логотип для команды Art Elite – это творческий союз фотографов, моделей, визажиста и парикмахера. Основными видами деятельности команды являются проведение фотосессий, работа на модных показах дизайнеров, предоставление комплекса услуг для свадеб, обучение искусству фотосъемки и.т.д.

Поскольку коллектив творческий, то и логотип мы бы хотели креативный и интересный. Среди обязательных требований:

- лого должно быть цветным;

- возможность перевести лого в водяной знак для размещения на фотографиях;

- надпись Art Elite в составе логотипа.

13 лет назад
ScratchyCat
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

Igor_TWD
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Igor_TWD
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

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