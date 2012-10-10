Добрый день, дорогие коллеги. Нужно до завтра отрисовать простой логотип в кореле в двух экземлярах - с белой обводкой и без. Шрифты и .псд (есть только в нем в ...
Логотип для творческого коллектива Art Elite
Здравствуйте уважаемые дизайнеры!
Нужно разработать стильный и запоминающийся логотип для команды Art Elite – это творческий союз фотографов, моделей, визажиста и парикмахера. Основными видами деятельности команды являются проведение фотосессий, работа на модных показах дизайнеров, предоставление комплекса услуг для свадеб, обучение искусству фотосъемки и.т.д.
Поскольку коллектив творческий, то и логотип мы бы хотели креативный и интересный. Среди обязательных требований:
- лого должно быть цветным;
- возможность перевести лого в водяной знак для размещения на фотографиях;
- надпись Art Elite в составе логотипа.
Победитель конкурса
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