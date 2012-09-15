Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru Вид деятельности: Розничная продажа головных уборов. Описание магазина: Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен ...
Логотип для интернет-магазина
Здравствуйте!
Нужен логотип для интернет-магазина колготок Pippilotta, яркая и стильная девушка, похожая на Пеппи Длинный Чулок и название "Пеппилотта" на русском
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