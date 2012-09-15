Логотип для интернет-магазина

$50
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Закрыт22 заявки208 просмотров

Здравствуйте!

Нужен логотип для интернет-магазина колготок Pippilotta, яркая и стильная девушка, похожая на Пеппи Длинный Чулок и название "Пеппилотта" на русском

13 лет назад
Zabavno
Эллина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров