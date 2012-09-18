компания называется "МЕГАПОЛИС-НОВОСТРОЕК" нужен логотип. В приложении есть старый вариант. Хочется добиться чего то запоминающегося. от вас требуется несколько вариантов, выберем и оплачиваем один. Спасибо
Разработка логотипа
Требуется разработать логотип с персонажем.
Подробнее выбранному исполнителю.
Как минимум пара вариантов.
Сроки - 1-2 дня.
Всем спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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