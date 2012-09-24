Разработка логотипа компании

Нужен background для группы www.facebook.com/victoria4you ------ Пример того что хотим видеть: http://www.facebook.com/wildberries.ru Нужна картинка в стиле сайта victoria4you.ru Картинка-логотип которая в квадратике приблизительно такая же как в группе-примере, только на заднем ...