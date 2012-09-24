Логотип для проекта vin.ee Вид деятельности: Сбор и предоставление информации об автомобилях по vin коду. Описание бизнеса: Вся деятельность проекта проводится на сайте. Посетитель вводит искомый vin ...
Разработка логотипа компании
нужен логотип, его версии, визитка - это первый этап
фирменный стиль и основные виды POS - это второй этап.
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