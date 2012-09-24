Разработка логотипа компании

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок201 просмотр

нужен логотип, его версии, визитка - это первый этап

фирменный стиль и основные виды POS - это второй этап.

13 лет назад
atlantrsk
Максим 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
$150
4 дня
Качественная и оперативная работа. Буду с Вами в дальнейшем работать, если сойдемся по цене )))
Всегда приятно и комфортно работать, когда заказчик знает чего хочет. Это именно тот случай! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад