Необходимо разработать логотип сайта международного конкурса фотографии. Ежегодный международный конкурс фотографии, премия «Золотая камера». Логотип будет использоваться на сайте фотопремии, визитках, папках, брендированных вещах и т.д. Логотип ...
Разработка логотипа и наклейки
Логотип для проекта vin.ee
Вид деятельности:
Сбор и предоставление информации об автомобилях по vin коду.
Описание бизнеса:
Вся деятельность проекта проводится на сайте. Посетитель вводит искомый vin код и получает информацию об автомобиле. Также можно заказать индивидуальный осмотр автомобиля, включающий диагностику. Задача проекта предотвратить покупку автомобилей с дефектами на вторичном рынке. Пример предоставляемой проектом информации можно посмотреть тут: http://vin.ee/index.php?vin=TMBAF73T3A9035758
Аудитория:
Автомобилисты и потенциальные покупатели, продавцы автомобилей на вторичном рынке.
Задача:
Необходимо разработать логотип и наклейку.
Область применения логотипа: сайт, социальные сети, печатная продукция.
Область применения наклейки: автомобили.
Ассоциации: картинки с ассоциациями в приложении к данному ТЗ.
Логотип:
Логотип должен содержать адрес веб ресурса проекта - vin.ee, от VIN (Идентификационный номер транспортного средства). Также можно (но не обязательно) вместе с логотипом отображать слоган: "Проверь автомобиль по VIN коду!". Логотип должен быть максимум двуцветным, достаточно простым, читабельным. Логотип должен вызывать доверие к проекту, отражать искренность и честность предоставляемой сайтом информации, побуждать посетить сайт и проверить свой авто перед покупкой. Также логотип должен обязательно ассоциироваться с родом деятельности проекта.
Наклейка:
Наклейка также должна содержать адрес проекта, а также слоган "Проверь автомобиль по VIN коду!". Дизайн наклейки также должен быть простым, но заметным, желательно одноцветным - под вырезку плоттером.
Дополнительные указания:
Банальные решения не интересуют. Пожалуйста, придерживайтесь данного ТЗ, а в случае возникновения уточняющих вопросов - уточняйте, соблюдая правила проведения конкурса.
Благодарю за внимание!
Заявки фрилансеров
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