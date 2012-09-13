Разработка логотипа и наклейки

# 1 — $ 100

Логотип для проекта vin.ee

Вид деятельности:

Сбор и предоставление информации об автомобилях по vin коду.

Описание бизнеса:

Вся деятельность проекта проводится на сайте. Посетитель вводит искомый vin код и получает информацию об автомобиле. Также можно заказать индивидуальный осмотр автомобиля, включающий диагностику. Задача проекта предотвратить покупку автомобилей с дефектами на вторичном рынке. Пример предоставляемой проектом информации можно посмотреть тут: http://vin.ee/index.php?vin=TMBAF73T3A9035758

Аудитория:

Автомобилисты и потенциальные покупатели, продавцы автомобилей на вторичном рынке.

Задача:

Необходимо разработать логотип и наклейку.

Область применения логотипа: сайт, социальные сети, печатная продукция.

Область применения наклейки: автомобили.

Ассоциации: картинки с ассоциациями в приложении к данному ТЗ.

Логотип:

Логотип должен содержать адрес веб ресурса проекта - vin.ee, от VIN (Идентификационный номер транспортного средства). Также можно (но не обязательно) вместе с логотипом отображать слоган: "Проверь автомобиль по VIN коду!". Логотип должен быть максимум двуцветным, достаточно простым, читабельным. Логотип должен вызывать доверие к проекту, отражать искренность и честность предоставляемой сайтом информации, побуждать посетить сайт и проверить свой авто перед покупкой. Также логотип должен обязательно ассоциироваться с родом деятельности проекта.

Наклейка:

Наклейка также должна содержать адрес проекта, а также слоган "Проверь автомобиль по VIN коду!". Дизайн наклейки также должен быть простым, но заметным, желательно одноцветным - под вырезку плоттером.

Дополнительные указания:

Банальные решения не интересуют. Пожалуйста, придерживайтесь данного ТЗ, а в случае возникновения уточняющих вопросов - уточняйте, соблюдая правила проведения конкурса.

Благодарю за внимание!