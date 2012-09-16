Разработать логотип, для компании с названием "SharStore" . Вид деятельности - оформление воздушными шарами, продажа воздушных шаров и все что с ними связанно. ТЗ: -Логотип не должен быть наляпистый. -Нужно ...
Перевести логотип вектор
Предельно простое задание
Текстовой логотип перевести в вектор
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