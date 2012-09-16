Перевести логотип вектор

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Завершен23 заявки379 просмотров

Предельно простое задание

Текстовой логотип перевести в вектор

13 лет назад
Tost2004
Стас 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

S_Ola
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Меньше часа исполнение. Разумная цена. Спасибо
Задачи поставлены четко, плата не заставила себя ждать. Спасибо)

Заявки фрилансеров

S_Ola
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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