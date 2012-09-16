Перевести логотип вектор

Доброго времени суток, веблансеры! Нужно сделать логотип для сайта и значок для избранного (Favicon). Двухцветный черно-белый. В стиле РОКОКО (подобный этому http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg НО НЕ ЛЕПНИНА, просто в таком стиле!!!) ...