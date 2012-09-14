Разработать логотип для сайта SharStore

Разработать логотип, для компании с названием "SharStore" . Вид деятельности - оформление воздушными шарами, продажа воздушных шаров и все что с ними связанно.

ТЗ:

-Логотип не должен быть наляпистый.

-Нужно чтобы лого смотрелось хорошо как на сайте, так и на брендированых автомобилях, визитках, буклетах и пр.

-Цвет лого любой.

Название компании "SharStore" пишется вместе и английскими буквами.

Логотип будет располагаться на сайте в верхнем левом углу,там где сейчас логотип "ReShar". Ссылка на будущий сайт http://www.337.mysite.totalcan.com.ua/