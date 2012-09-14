Разработать логотип для сайта SharStore

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок149 просмотров

Разработать логотип, для компании с названием "SharStore" . Вид деятельности - оформление воздушными шарами, продажа воздушных шаров и все что с ними связанно.

ТЗ:

-Логотип не должен быть наляпистый.

-Нужно чтобы лого смотрелось хорошо как на сайте, так и на брендированых автомобилях, визитках, буклетах и пр.

-Цвет лого любой.

Название компании "SharStore" пишется вместе и английскими буквами.

Логотип будет располагаться на сайте в верхнем левом углу,там где сейчас логотип "ReShar". Ссылка на будущий сайт http://www.337.mysite.totalcan.com.ua/

13 лет назад
logoeat
Рома 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
S_Ola
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$70
5 дней
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
S_Ola
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    Требуется разработать логотип с персонажем. Подробнее выбранному исполнителю. Как минимум пара вариантов. Сроки - 1-2 дня. Всем спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен логотип для агентства недвижимости

    $50

    компания называется "МЕГАПОЛИС-НОВОСТРОЕК" нужен логотип. В приложении есть старый вариант. Хочется добиться чего то запоминающегося. от вас требуется несколько вариантов, выберем и оплачиваем один. Спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно нужен логотип для сайта

    Доброго времени суток, веблансеры! Нужно сделать логотип для сайта и значок для избранного (Favicon). Двухцветный черно-белый. В стиле РОКОКО (подобный этому http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg НО НЕ ЛЕПНИНА, просто в таком стиле!!!) ...

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип

    Компании "одуванчик" требуется логотип, креативный и стильный, он не ч/б, должно быть изображение одуванчика и название компании. Пишите сроки и цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для детского сада

    Здравствуйте уважаемые художники. Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать. Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют. Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать логотип

    Нужно создать логотип для сайта http://systema-trading.ru. Цвета и форму лучше взять с логотипа http://bashneft.ru, но нужно что-то еще придумать чтобы не было один в один

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад