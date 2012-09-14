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Нужно сделать логотип фотографа по имени Игнатьев Александр, который можно будет помещать на фотографии.

Основные требования:

1. Из него должно быть сразу понятно любому человеку (даже тот который не знает этого фотографа и никогда не слышал о нем) кто сделал этот снимок.

2. Т.к. логотип будет размещаться на фотографии, он не должен отвлекать внимание от картинки.

3. Желательно чтобы его можно было использовать на сайте фотографа и на визитках. Там он конечно будет и в цвете и бросаться в глаза. Т.е. фактически нужно в двух вариантах его сделать

4. Мне нравится рукописный шрифт. Он может быть написан на русском или английском языке.

5. Если будет возможность, то указать адрес сайта

жду ваших предложений

Писать СТРОГО в комментарии к проекту! в личку не отвечу. И пишите свои предложения по цене и срокам