Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru Вид деятельности: Розничная продажа головных уборов. Описание магазина: Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен ...
Логотипы серии программных продуктов
Необходима серия логотипов для программных продуктов, разрабатываемых нашей компанией.
Программные продукты автоматизируют различные участки бизнеса в различных отраслях.
Конкурс проводится на идею с реализацией 1 (одного) логотипа для одного программного продукта.
Если идея и реализация нам понравится, то будет продолжение работы на еще 5-6 логотипов для остальной линейки программных продуктов с оплатой за каждый логотип (около 30 у.е. за штуку или по договоренности).
Первый логотип необходим для программного продукта "Инфопарк.Про:Финансы.Корпоративное казначейство" - применение в финансовой сфера различных отраслей экономики. В большей степени актуально для частных компаний холдинговой структуры или с разветвленной филиальной сетью.
В дальнейшем логотипы понадобятся для серии программных продуктов:
2. "Финансы.Бюджетное управление" - в финансовой сфера различных отраслей бизнеса
3. "Строительство.Управление инцидентами" - отрасль Строительство
4. "Управление совещаниями" - различные отрасли
5. "Трекер разработки" - или любой процессной работы
6. "Управление проектом и инцидентами" - внедрение программного обеспечения
7. прочие...
Место использования логотипа:
1. Сайт компании
2. Полиграфия от буклетов до визиток
3. Иконка запуска программного продукта на рабочем столе компьютера
4. Банеры, слайды
Конечный результат:
1. Логотип в векторном исполнении в иллюстраторе
2. Иконка для рабочего стола компьютера (Window, Мас)
Основные требования:
1. Идея серии логотипов должна подразумевать видоизменения логотипа под конкретный программный продукт для различных отраслей бизнеса, но узнаваемость и приемственность должна четко прослеживаться.
2. По возможности избегать стандартных штампов по сопоставлению визуальных компонентов с отраслями бизнеса. Например Строительство - кран или кирпич. Но в тоже время узнаваемость бизнеса или места его (программного продукта) применения по логотипу должна быть.
3. Графичность
4. При производстве 1-го логотипа должно быть понимание, какие будут остальные логотипы (обсуждаются с усташными кандидатами на победу в конкурсе)
Пожелания:
1. Цветовые предпочтения (синий, зеленый, оранжевый) с оттенками - но не обязательно.
По мере получения вопросов - данное описание будет пополняться.
Заявки фрилансеров
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