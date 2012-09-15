Логотипы серии программных продуктов

# 1 — $ 100

Необходима серия логотипов для программных продуктов, разрабатываемых нашей компанией.

Программные продукты автоматизируют различные участки бизнеса в различных отраслях.

Конкурс проводится на идею с реализацией 1 (одного) логотипа для одного программного продукта.

Если идея и реализация нам понравится, то будет продолжение работы на еще 5-6 логотипов для остальной линейки программных продуктов с оплатой за каждый логотип (около 30 у.е. за штуку или по договоренности).

Первый логотип необходим для программного продукта "Инфопарк.Про:Финансы.Корпоративное казначейство" - применение в финансовой сфера различных отраслей экономики. В большей степени актуально для частных компаний холдинговой структуры или с разветвленной филиальной сетью.

В дальнейшем логотипы понадобятся для серии программных продуктов:

2. "Финансы.Бюджетное управление" - в финансовой сфера различных отраслей бизнеса

3. "Строительство.Управление инцидентами" - отрасль Строительство

4. "Управление совещаниями" - различные отрасли

5. "Трекер разработки" - или любой процессной работы

6. "Управление проектом и инцидентами" - внедрение программного обеспечения

7. прочие...

Место использования логотипа:

1. Сайт компании

2. Полиграфия от буклетов до визиток

3. Иконка запуска программного продукта на рабочем столе компьютера

4. Банеры, слайды

Конечный результат:

1. Логотип в векторном исполнении в иллюстраторе

2. Иконка для рабочего стола компьютера (Window, Мас)

Основные требования:

1. Идея серии логотипов должна подразумевать видоизменения логотипа под конкретный программный продукт для различных отраслей бизнеса, но узнаваемость и приемственность должна четко прослеживаться.

2. По возможности избегать стандартных штампов по сопоставлению визуальных компонентов с отраслями бизнеса. Например Строительство - кран или кирпич. Но в тоже время узнаваемость бизнеса или места его (программного продукта) применения по логотипу должна быть.

3. Графичность

4. При производстве 1-го логотипа должно быть понимание, какие будут остальные логотипы (обсуждаются с усташными кандидатами на победу в конкурсе)

Пожелания:

1. Цветовые предпочтения (синий, зеленый, оранжевый) с оттенками - но не обязательно.

По мере получения вопросов - данное описание будет пополняться.