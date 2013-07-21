Отрисовать логотип в векторе (cdr)

Добрый день, дорогие коллеги.

Нужно до завтра отрисовать простой логотип в кореле в двух экземлярах - с белой обводкой и без.

Шрифты и .псд (есть только в нем в векторах) пришлю.

Дополнение не читайте - это от старого проекта. Сам лого в приложении.