Отрисовать логотип в векторе (cdr)

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Завершен8 заявок275 просмотров

Добрый день, дорогие коллеги.

Нужно до завтра отрисовать простой логотип в кореле в двух экземлярах - с белой обводкой и без.

Шрифты и .псд (есть только в нем в векторах) пришлю.

Дополнение не читайте - это от старого проекта. Сам лого в приложении.

12 лет назад
vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все сделано моментально и качественно. Будем работать впредь. )
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shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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