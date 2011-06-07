Банковское дело.

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт16 заявок255 просмотров
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Требуется написать диплом по "Банковскому делу" на тему "Роль и место пластиковых карт в системе безналичных расчётов РФ на примере банка ООО "Внешпромбанк" "

13 лет назад
Andryxa89
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$170
5 дней
Было очень приятно сотрудничать с Андреем. Четкая постановка задачи и своевременная оплата! Не сомневаюсь, диплом будет защищен на отлично!
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