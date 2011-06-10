Реферат Информационная безопасность

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет: Информационная безопасность

Тема или краткое описание работы: Пpавовое oбеспечение информационной бeзопасности в РФ.

Количество страниц: 20

Срoк сдачи: 9.06.2011

Вид работы: Реферат

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
night-wolf
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Приятно сотрудничать. Рекомендую всем работодателям
Сотрудничаем уже не первый раз, все очень хорошо, задание краткое и ясное, оплата в указанное время. Плюс