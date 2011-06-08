Диплом по теплотехнике

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Здравствуйте!

Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ. Работа от 60-ти страниц, 6 листов формата А4 (чертежи, графики, схемы). Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. С моей стороны любая помощь и информация. Ваши предложения. Возможны работы под ключ. Так как времени очень мало, то оплата за работу 30 000рублей.

С уважением Матвеев Максим.

13 лет назад
Macstar
Максим 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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Astanid
Иван 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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13 лет назад
$999
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