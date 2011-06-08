Диплом по теплотехнике

Необходимо написать реферат по лексикографии. Основа: - статья Б.Ю. Городецкого "ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ" - Большой толковый словарь русских глаголов под редакцией Бабенко Л.Г - Н. А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы ...
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Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ. Работа от 60-ти страниц, 6 листов формата А4 (чертежи, графики, схемы). Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. С моей стороны любая помощь и информация. Ваши предложения. Возможны работы под ключ. Так как времени очень мало, то оплата за работу 30 000рублей.
С уважением Матвеев Максим.
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