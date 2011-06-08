Диплом по прикладной информатике в экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Тема повышение эффективности ОАО "НМТП" путем совершенствования локальной вычислительной сети

13 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва