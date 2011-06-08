Диплом по прикладной информатике в экономике

Здравствуйте! Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ. Работа от 60-ти страниц, 6 листов формата А4 (чертежи, графики, схемы). Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. ...