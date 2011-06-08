Срочно! Курсовая по маркетингу

Необходимо перевести 10 листов текста (TNR,12,межстрочн.1,5) по предпринимательству
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Необходимо срочно сделать курсовую. Всего 15 стр. Методичка прилагается. Сделать нужно за пару часов, сроки поджимают, заказ горит!!! Если сможете, пишите
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