Перевод на английский

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт22 заявки309 просмотров
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Необходимо перевести 10 листов текста (TNR,12,межстрочн.1,5) по предпринимательству

13 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад