Приватный проект для Зайцева Наталья (Zum)

Необходимо срочно сделать курсовую. Всего 15 стр. Методичка прилагается. Сделать нужно за пару часов, сроки поджимают, заказ горит!!! Если сможете, пишите
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