Два диплома по программированию. Срочно!

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Тема: Разработка программной системы, автоматизирующей использование балльно-рейтинговой системы.

Необходимы только практические части. разработка базы данных.

Подробнее во вложении.

Срок - 5 дней.

13 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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