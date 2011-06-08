Практическая часть к курсовой по психологии

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок251 просмотр
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Необходимо написать 2-ю главу для курсовой по психологии

Эмпирическая база исследования: 40 респондентов.

Есть описания рисунков. Необходимо оформить эту часть, составить диаграммы, таблицы и т.п. В общем, довести до логического завершения работу.

Эмпирические методы исследования:

1. Проективные рисуночные методики:

- «Рисунок семьи».

- «Я и мое животное»;

2. Сочинение «Мое животное» с последующим контент-анализом.

Срок 3-4 дня с момента выбора исполнителя

13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад