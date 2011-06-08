Курсовая по литературоведению.

Есть клиент, которому будет нужен диплом. Вот ссылка на сайт кафедры по которой выпускается студент. http://www.fla.nstu.ru/ Пока идет пред дипломное обсуждение. От Вас: 1. Предложить тему диплома. (лучше не одну) 2. Ориентировочную стоимость. 3. Написать, какую квалификацию Вы имеете для выполнения этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Требуется написать курсовую по литературоведению (драматургия). Потребуется приложить усилия (информация в интернете практически отсутствует). Все подробности - в личку. Внимание - потребуется знание английского.
Сроки - 15 июня. Оплата - 1000-2000 рублей. Оплата - ЯД или безнал.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Все в задании, ваши сроки и стоимость. работа нужна качественной.Закрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте фрилансеры. Нужно написать курсовую работу по Oracle, точнее интерфейс(главную форму) к базе данных. В форме должны быть предусмотрены режимы добавления, изменения, удаления, просмотра, вывода на печать (в режиме предварительного просмотра), сохранения и отмены ввода данных. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать 2-ю главу для курсовой по психологии Эмпирическая база исследования: 40 респондентов. Есть описания рисунков. Необходимо оформить эту часть, составить диаграммы, таблицы и т.п. В общем, довести до логического завершения работу. Эмпирические методы исследования: 1. Проективные рисуночные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо срочно сделать курсовую. Всего 15 стр. Методичка прилагается. Сделать нужно за пару часов, сроки поджимают, заказ горит!!! Если сможете, пишитеРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание по статье на 16.06 на утро (до 12-00 по Москве)Завершен13 лет назад
Необходимо перевести 10 листов текста (TNR,12,межстрочн.1,5) по предпринимательствуРефераты, Курсовые и Дипломы22 заявкиЗакрыт13 лет назад
РГТЭУ факультет: КиМ отделение: очно-заочное 3 курс тип работы: Курсовая предмет: Товароведение тема: "Ассортимент и потребительские свойства товаров для лыжных видов спорта" работа содержит: теорию и практику требования: следовать предоставленным материалам, строго по Методическим указаниям кол-во страниц: 35 шрифт, интервал 12,1,5 кол-во источников: 25 сноски: в ...Завершен13 лет назад
РГТЭУ факультет: КиМ отделение: очно-заочное 3 курс тип работы: Курсовая предмет: Товароведение тема: "Оценка безопасности сотовых и радиотелефонов" работа содержит: теорию и практику требования: следовать предоставленным материалам, не скачивать текст с примера, использовать в качестве образца. кол-во страниц: 35 шрифт, интервал 12,1,5 кол-во источников: 25 сноски: в ...Завершен13 лет назад
РГТЭУ факультет: КиМ отделение: очно-заочное 3 курс тип работы: Курсовая предмет: Товароведение тема: "Ассортимент и потребительские свойства товаров для охоты" работа содержит: теорию и практику требования: следовать предоставленным материалам, не скачивать текст с примера, использовать в качестве образца. кол-во страниц: 35 шрифт, интервал 12,1,5 кол-во ...Завершен13 лет назад