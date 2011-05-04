Срочно отчет о практике по земельным отношениям

Нужен отчет о практике по земельным отношениям

Срок сдачи 12 июня в 12:00 по Москве

Читайте условия сотрудничества: http://www.free-lance.ru/users/LEKA25/info/

Практика проходила с 4.05.2011 по 4.06.2011

Расписывать работу по недельно, если есть возможность то лучше по дням, например с 4 по 6........, с 7 по 9....... и т.д.

Подробности клиент вышлет в течении 2-3 часов.

И я сразу их предоставлю исполнителю.