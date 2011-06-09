Диплом по радиосвязи

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Требуется автор для написания дипломной работе по радиосвязи. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Факультет: Радиосвязь, радиовещание и телевидение

Тема: выбрать из списка предложенных тем, список высылается по запросу. Например, «Разработка дистанционной системы термоконтроля» или «Разработка приемной ТВ-антенны». В списке несколько десятков тем, надо выбрать сначала 3-4 для последующего одобрения.

Объем: 90 листов, 5-6 чертежей

Оплата: 7 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Срок общей сдачи работы: 30 сентября

Срок сдачи 1-й главы: 25-27 июня

К 10 июня нужно предложить на выбор 2-3 темы из предложенного списка. Клиент согласует их с преподавателем и по выбранной теме нужно

будет составить план с разбивкой по параграфам. (за 2-3 дня)

В наличии ряд материалов по работе и методические указания.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «радиосвязь»

ICQ: 406 -194 -503

13 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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