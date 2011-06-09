Диплом по радиосвязи

Добрый вечер. Требуется написать курсовую по литературоведению (драматургия). Потребуется приложить усилия (информация в интернете практически отсутствует). Все подробности - в личку. Внимание - потребуется знание английского. Сроки - 15 июня. Оплата - 1000-2000 рублей. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания дипломной работе по радиосвязи. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Факультет: Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Тема: выбрать из списка предложенных тем, список высылается по запросу. Например, «Разработка дистанционной системы термоконтроля» или «Разработка приемной ТВ-антенны». В списке несколько десятков тем, надо выбрать сначала 3-4 для последующего одобрения.
Объем: 90 листов, 5-6 чертежей
Оплата: 7 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Срок общей сдачи работы: 30 сентября
Срок сдачи 1-й главы: 25-27 июня
К 10 июня нужно предложить на выбор 2-3 темы из предложенного списка. Клиент согласует их с преподавателем и по выбранной теме нужно
будет составить план с разбивкой по параграфам. (за 2-3 дня)
В наличии ряд материалов по работе и методические указания.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «радиосвязь»
ICQ: 406 -194 -503
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