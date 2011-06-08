Написать 4 раздела диплома

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Требуется сделать обзор используемых технологий программирования, описание разработки приложения, руководство пользователя на основе готовой программы. Использовалось с++, mfc, ado.

+ (Не обязательно) Раздел с обзором технологии флексографии.

Оформление по СТП.

Срок - пару дней.

10$ за раздел. Объем - всего ~30-40 стр.(4 раздела)

13 лет назад
Dundik
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад