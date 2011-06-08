Написать 4 раздела диплома

Добрый вечер. Требуется написать курсовую по литературоведению (драматургия). Потребуется приложить усилия (информация в интернете практически отсутствует). Все подробности - в личку. Внимание - потребуется знание английского. Сроки - 15 июня. Оплата - 1000-2000 рублей. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать обзор используемых технологий программирования, описание разработки приложения, руководство пользователя на основе готовой программы. Использовалось с++, mfc, ado.
+ (Не обязательно) Раздел с обзором технологии флексографии.
Оформление по СТП.
Срок - пару дней.
10$ за раздел. Объем - всего ~30-40 стр.(4 раздела)
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