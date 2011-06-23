Срочный диплом по финансам предприятия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок296 просмотров
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Управление затратами предприятия. Срок 7 дней. Выход за указанные сроки недопустим. Современная литература. Антиплагиат от 70%. просьба оставлять заявку только тем кто осилит.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$180
7 дней
Евгения в который раз выручает меня со срочным дипломом. Все было сделано, как всегда оперативно. Буду обращаться еще много много раз)
Спасибо за доверие! Готова выполнять ещё много много раз.