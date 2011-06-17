Курсовая по географии

Предмет: Экономическая география

Тема: География правонарушений Российской Федерации.

Объем: 20 листов

Тип: kurs2

Сроки: 10.06.2011 желательно. Если не получается, укажите возможные

Структура курсовой: содержание, введение на 1-2 страницы (цель (есть ли какие-нибудь улучшения, проанализировать карту), задачи работы (пункта 3-4), методы анализа статистики правонарушений (выделить жирным курсивом, по-возможности указать источники в сносках, откуда бралась информация (сайты, книги и т.п.) ), 2 главы (1-ая делится на два подпункта, т.е. 1.1, 1.2; вторая глава на два-три подпункта), приложения и список литературы. Каждая глава это один большой абзац. Первая содержит теорию. Вторая практику. Более подробно будет выглядит так:

Глава 1 - теория, общая статистика (какие есть показатели, число зарегистрированных преступлений с 1995 по 2008 г., какие есть виды преступлений и т.д.)

Глава 1.1. - анализ 1995 года

Глава 1.2 - анализ 2008 года

Глава 2 - практические сведения (указать что изменилось (по регионам) в сфере правонарушений и чем это обусловлено)

Глава 2.1 - по 1995 году

Глава 2.2 - по 2008 году

Далее заключение (анализ того, что стало, сравнение первой и второй главы, что изменилось за последующие годы, какие регионы вошли в ту или иную группу по правонарушениям, о чем это свидетельствует и как это связано с населением (к примеру с бедными районами или наоборот с богатыми) + вывод "В целом ситуация в стране положительная/отрицательная и т.д."). +Нужны две карты РФ с цветовым выделением правонарушений в зависимости их от количества в каждом регионе, т.е., чем больше нарушений, тем регион темнее и наоборот. Первая карта за 1995 г., вторая за 2008.

+нужен Exel'ий файл с рассчетами по преступлениям в областях РФ за 1995 и 2008 г. Таблица должна содержать 5 групп по численности преступлений:

1-ая: менее 500

2-ая: от 500 до 1000.

3-ая: от 1500 до 2000

4-ая: 2000-2500

5-я: от 3 тыс. и больше.

У каждой группы свой цвет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой)

Сайт, откуда нужно брать статистику - http://gks.ru/