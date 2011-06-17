Курсовая по географии

Добрый вечер. Требуется написать курсовую по литературоведению (драматургия). Потребуется приложить усилия (информация в интернете практически отсутствует). Все подробности - в личку. Внимание - потребуется знание английского. Сроки - 15 июня. Оплата - 1000-2000 рублей. Оплата ...
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Предмет: Экономическая география
Тема: География правонарушений Российской Федерации.
Объем: 20 листов
Тип: kurs2
Сроки: 10.06.2011 желательно. Если не получается, укажите возможные
Структура курсовой: содержание, введение на 1-2 страницы (цель (есть ли какие-нибудь улучшения, проанализировать карту), задачи работы (пункта 3-4), методы анализа статистики правонарушений (выделить жирным курсивом, по-возможности указать источники в сносках, откуда бралась информация (сайты, книги и т.п.) ), 2 главы (1-ая делится на два подпункта, т.е. 1.1, 1.2; вторая глава на два-три подпункта), приложения и список литературы. Каждая глава это один большой абзац. Первая содержит теорию. Вторая практику. Более подробно будет выглядит так:
Глава 1 - теория, общая статистика (какие есть показатели, число зарегистрированных преступлений с 1995 по 2008 г., какие есть виды преступлений и т.д.)
Глава 1.1. - анализ 1995 года
Глава 1.2 - анализ 2008 года
Глава 2 - практические сведения (указать что изменилось (по регионам) в сфере правонарушений и чем это обусловлено)
Глава 2.1 - по 1995 году
Глава 2.2 - по 2008 году
Далее заключение (анализ того, что стало, сравнение первой и второй главы, что изменилось за последующие годы, какие регионы вошли в ту или иную группу по правонарушениям, о чем это свидетельствует и как это связано с населением (к примеру с бедными районами или наоборот с богатыми) + вывод "В целом ситуация в стране положительная/отрицательная и т.д."). +Нужны две карты РФ с цветовым выделением правонарушений в зависимости их от количества в каждом регионе, т.е., чем больше нарушений, тем регион темнее и наоборот. Первая карта за 1995 г., вторая за 2008.
+нужен Exel'ий файл с рассчетами по преступлениям в областях РФ за 1995 и 2008 г. Таблица должна содержать 5 групп по численности преступлений:
1-ая: менее 500
2-ая: от 500 до 1000.
3-ая: от 1500 до 2000
4-ая: 2000-2500
5-я: от 3 тыс. и больше.
У каждой группы свой цвет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой)
Сайт, откуда нужно брать статистику - http://gks.ru/
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