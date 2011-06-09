Диплом по программированию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Тема диплома: Разработка информационной системы по учету реализации торгового

оборудования

предмет работы: Программирование

тип работы: Диплом+отчет по практике

объем работы: 60-100

дополнительные требования: см.методички

Программа уже есть.

Надо на ее основе написать текстовку диплома и отчета.

Срок - насколько максимально возможно?

Методички и программа в приложении

13 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад