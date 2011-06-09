Диплом по АРМ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

НУЖНО НАПИСАТЬ ДИПЛОМ АРМ УЧИТЕЛЯ! ПРИМЕР ПОДОБНОЙ РАБОТЫ ЕСТЬ, ПРАКТИКА ТОЖЕ ВЫШЛЮ В ЛИЧКУ. ПИШИТЕ НА [email protected]

13 лет назад
ekzamen
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Курсовая по литературоведению.

    $50

    Добрый вечер. Требуется написать курсовую по литературоведению (драматургия). Потребуется приложить усилия (информация в интернете практически отсутствует). Все подробности - в личку. Внимание - потребуется знание английского. Сроки - 15 июня. Оплата - 1000-2000 рублей. Оплата ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 4 раздела диплома

    $40

    Требуется сделать обзор используемых технологий программирования, описание разработки приложения, руководство пользователя на основе готовой программы. Использовалось с++, mfc, ado. + (Не обязательно) Раздел с обзором технологии флексографии. Оформление по СТП. Срок - пару дней. 10$ за раздел. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по географии

    Предмет: Экономическая география Тема: География правонарушений Российской Федерации. Объем: 20 листов Тип: kurs2 Сроки: 10.06.2011 желательно. Если не получается, укажите возможные Структура курсовой: содержание, введение на 1-2 страницы (цель (есть ли какие-нибудь улучшения, проанализировать карту), задачи работы (пункта 3-4), методы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочный диплом по финансам предприятия

    Управление затратами предприятия. Срок 7 дней. Выход за указанные сроки недопустим. Современная литература. Антиплагиат от 70%. просьба оставлять заявку только тем кто осилит.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Процесс лазерного раскроя материала

    Диплом - Разработка мероприятий по повышению безопасности технологического процесса лазерного раскроя материала по результатам аттестации рабочих мест. срок - 17.06-19.06 есть методичка и приложения

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Два диплома по программированию. Срочно!

    Тема: Разработка программной системы, автоматизирующей использование балльно-рейтинговой системы. Необходимы только практические части. разработка базы данных. Подробнее во вложении. Срок - 5 дней.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом (Факультет летательных аппаратов)

    Есть клиент, которому будет нужен диплом. Вот ссылка на сайт кафедры по которой выпускается студент. http://www.fla.nstu.ru/ Пока идет пред дипломное обсуждение. От Вас: 1. Предложить тему диплома. (лучше не одну) 2. Ориентировочную стоимость. 3. Написать, какую квалификацию Вы имеете для выполнения этого ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно курсовая работа на C#

    $50

    Здравствуйте фрилансеры. Нужно написать курсовую работу по Oracle, точнее интерфейс(главную форму) к базе данных. В форме должны быть предусмотрены режимы добавления, изменения, удаления, просмотра, вывода на печать (в режиме предварительного просмотра), сохранения и отмены ввода данных. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Практическая часть к курсовой по психологии

    $50

    Необходимо написать 2-ю главу для курсовой по психологии Эмпирическая база исследования: 40 респондентов. Есть описания рисунков. Необходимо оформить эту часть, составить диаграммы, таблицы и т.п. В общем, довести до логического завершения работу. Эмпирические методы исследования: 1. Проективные рисуночные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад