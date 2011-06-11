Курсовая по статистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки203 просмотра
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Необходимо выполнить работу по статистике. Решение каждого задания необходимо подробно расписать.

Задания вышлю

Срок: 10.06.2011

Жду предложений по цене!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Avalanche_6
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
$22
1 день
Работа выполнена быстро, граматно. Решение 4 заданий по статистике расписаны на 14 страниц, это уровень профессионального владения в данной области. Всем рекомендую.
Повторю свой положительный отзыв. По оплате все четко и быстро. Задание ставится очень конкретно. В общем, сотрудничеством доволен.
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