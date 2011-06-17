Курсовая работа

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На тему "Формирование инновационного потенциала российских вузов"

объём 35-45 листов

теоритическая часть

и практическая на основе какого-нибудь вуза (придумать отсебятины =)

Жду предложений

13 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Naggano
Саша 
39 летМексика
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
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