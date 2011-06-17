Курсовая работа

На основе имеющихся данных провести анализ рентабельности продаж и выявить зависимость от пяти факторов (пятифакторная модель). Можно рассмотреть следующие факторы: уровень цен, количество проданной прдукции, издержки обращения, коммерческие расходы, количество персонала, площадь магазина и ...
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На тему "Формирование инновационного потенциала российских вузов"
объём 35-45 листов
теоритическая часть
и практическая на основе какого-нибудь вуза (придумать отсебятины =)
Жду предложений
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